Самовольная прокладка газопровода в Лиманке заблокирует обеспечение канализацией во всем микрорайоне – Сергей Обертун

В ходе вчерашней встречи жители села Лиманка Таировской объединённой территориальной громады обсуждали обеспечение ОТГ услугами канализации. Напомним, эта проблема остается для пригорода Одессы одной из самых острых.

«Людям нужно сначала пояснить, чего вы ждете от прокладки газовой трубы, и к чему это приведет, ведь труба высокого давления и сразу умножает ограничения инфраструктурных возможностей,- отметил в своем обращении к представителям подрядчика кандидат на должность Таировского поселкового головы Сергей Обертун.

«Вы проложили посередине дороги трубу, которая на сегодня ставит точку в вопросах проведения канализации. В данном районе, , на всю жизнь, никто больше уже ничего не сделает. Это самая первая и самая большая проблема, которая здесь существует. Вы уперлись в тупик, потому что у вас не было всех согласования полностью. Подпись главы совета под вашим проектом, насколько я знаю, отозвана уже третий раз»,- подчеркнул он.

Позиция жителей Лиманки остается неизменной : они по прежнему против прокладки газопровода. Говорят: этот проект- с высокой категорией опасности. « Мы еще 20 лет назад собирали по 1000 долларов на дороги. Потом по 1000 долларов на газ, по 1000 долларов на воду, по 1000 долларов на свет. И вы приезжаете сюда лишь потому, что вы хотите куда-то туда дать газ. У меня дом граничит с этой трубой, у меня есть дети. Я не хочу, чтобы приезжали машины, разрывали, ликвидировали эту трубу, чтобы взрывалось это все, понимаете? , говорит местный житель Александр.

Его дополняет живущий по соседству Владимир: «Кандидат в председатели сказал правильно – если здесь будет газ – не будет у нас канализации. Он когда баллотировался в кандидаты – он нам сказал за счет поселкового совета бесплатно проведет канализацию. Мы все его поддерживали. Потому что он слово держит, а я верю Обертуну. Он сказал – бесплатно будет канализация и в Черноморке, и там. А теперь не будет канализации если будет газ. Если проведут газ – не имеют право провести канализацию».

Подчиняясь позиции общественности, подрядчики работы приостановили. Сергей Обретун, депутаты новоизбранного совета ОТГ пообещали жителям села не ослаблять контроль за ситуацией.