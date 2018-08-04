В Одессе группа девочек жестоко избила ровесницу

28 июля в ходе мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили видео, на котором группа несовершеннолетних девушек издевается над знакомой девушкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сведения о событии полицейские сразу внесли в журнал единого учета и начали проверку.

Было установлено, что инцидент произошел 27 июля на территории Малиновского района Одессы. Полицейские установили место, где происходило правонарушение, и всех фигурантов правонарушения.