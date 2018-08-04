На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) замедлено движении транспорта.

Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

По сообщению пограничников, в пункте пропуска "Шегини" вышла из строя трансформаторная подстанция, это привело к частичному обесточиванию пункта пропуска.

"До устранения неисправностей специалистами движение через пункт пропуска "Шегини" замедлено", - говорится в сообщении.