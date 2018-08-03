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На Донетчине солдат застрелил своего сослуживца

Сегодня, 11:49 citynews.net.ua | Напечатать

27 июля в Соледаре Бахмутского района Донецкой области старший солдат одной из воинских частей убил своего сослуживца, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Объединенных сил.

Отмечается, что между старшим солдатом К. и сержантом Г. на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел словесный конфликт.

В ходе конфликта старший солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Г., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник совершил в стоящего напротив него старшего сержанта Г., один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти.

Вследствие выстрела, последний получил сквозное огнестрельное пулевое ранение, от которого скончался на месте.

По результатам выезда на место происшествия группы прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона Объединенных сил удалось установить причастность старшего солдата К., который в рамках уголовного производства в тот же день был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

30 июля в отношении подозреваемого К. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время допроса подозреваемый признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.


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