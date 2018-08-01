» » Усик признан лучшим боксером июля по версии WBA

Усик признан лучшим боксером июля по версии WBA

Сегодня, 14:49 citynews.net.ua | Напечатать

Всемирная боксерская ассоциация (World Boxing Association - WBA) назвала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика лучшим боксером по итогам июля. Об этом сообщается на сайте организации.

В июле украинец в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в Москве одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым единогласным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе, а также стал первым обладателем Кубка Мохаммеда Али.

На данный момент Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:06

Супрун назвала 10 бесплатных услуг семейного врача

Сегодня, 17:46

На территории Малиновского лесничества на мужчину упало дерево

Сегодня, 16:59

Запорожский суд займется делом боевика “ЛНР”, подозреваемого в жестоком обращении с пленными

Сегодня, 16:13

Черныш обсудил с новым координатором ООН процес обеспечения жильем ВПЛ

Сегодня, 15:24

Разведка сообщила о двух погибших боевиках на Донбассе за прошедшие сутки

Сегодня, 14:30

Военные РФ вызвали на Донбассе пожар на поле с урожаем

Сегодня, 14:04

В Киеве бастуют луганские шахтеры

Сегодня, 13:24

За полгода сальмонеллезом заразились более 3 тысяч украинцев

Сегодня, 12:55

Россия отказала Amnesty International в доступе к Сенцову

Сегодня, 12:20

Фермеры Луганщины получили почти 10 миллионов компенсации за купленную технику

Сегодня, 11:00

На Луганщине ликвидировали межрегиональный конвертационный центр

Сегодня, 09:59

Луганская область в аутсайдерах по освоению выделенных на ремонт дорог денег

Новости Украины:

Сегодня, 18:06

Супрун назвала 10 бесплатных услуг семейного врача

Сегодня, 18:02

Силовики разоблачили маковую мафию, которую «крышевала» полиция

Сегодня, 16:57

Омбудсмен предложила обменять осужденного россиянина на одного из украинцев-политзаключенных в РФ

Сегодня, 16:08

В Хмельницкой области в результате взрыва пострадал ребенок

Сегодня, 14:49

Усик признан лучшим боксером июля по версии WBA

Сегодня, 13:59

Украинского политзаключенного Александра Костенко выпустили из российской тюрьмы

Сегодня, 13:14

Киевское метро сегодня изменит режим работы в связи с проведением футбола

Сегодня, 12:48

Модель Zombie Boy на 33-м году жизни совершил самоубийство

Сегодня, 12:46

В Минздраве рассказали о повышении зарплат семейных врачей по результатам медреформы

Сегодня, 12:19

Под Одессой нашли тело 11-летнего ребенка, вышедшего в плаванье на плоту

Сегодня, 10:31

Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83 человек

Сегодня, 09:56

Синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 