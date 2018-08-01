Украинского политзаключенного Александра Костенко выпустили из российской тюрьмы

Осужденного в России крымского активиста Майдана Александра Костенко выпустили на свободу. Об этом сообщила координатор проекта «Росузник» Яна Гончарова в Facebook.

Член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин, который встречал Костенко рассказал «Громадське», что дальше Александр поедет в Киев.

В феврале 2015 года Костенко задержали в Симферополе сотрудники спецслужб России.

По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года во время протестов в Киеве Костенко бросил камень в сотрудника крымского спецподразделения «Беркут».

Суд приговорил Костенко на 4 года и 2 месяца, позже срок сократили до 3 лет и 6 месяцев. После чего его вывезли из Крыма в российскую исправительную колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк. Костенко не признал своей вины.