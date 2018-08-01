Модель Zombie Boy на 33-м году жизни совершил самоубийство

Канадец Рик Дженест по прозвищу "Zombie Boy" позавчера, 1 августа, на 33-м году жизни совершил самоубийство. Об этом сообщила у себя в Twitter певица Леди Гага, которая сотрудничала с известным татуированным манекенщиком.

"Самоубийство Рика Дженеста более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план. Если тебе плохо - сразу же позвони другу или семье", - пишет она.

Тело обнаружили в его квартире