В Минздраве рассказали о повышении зарплат семейных врачей по результатам медреформы

Украинские семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами и начали работать по системе "деньги идут за пациентом", получили в июле повышенные зарплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на сегодня в 161 медицинское учреждение первичной медицинской помощи поступило 255,3 млн гривен от Национальной службы здоровья Украины. Деньги перечислены в соответствии с тарифами на медицинское обслуживание пациентов.

"Отныне размер вознаграждения больше не привязан к бюджетной сетки. Решение о планировании бюджета и повышение заработных плат на местах принимаются коллективами медицинских учреждений. Уровень зарплаты может зависеть от количества деклараций, которые подписал врач с пациентами, или других показателей", - отметили в Минздраве.