Под Одессой нашли тело 11-летнего ребенка, вышедшего в плаванье на плоту

Спасатели обнаружили тело 11-летнего жителя Овидиопольского района, который три дня назад вышел в плаванье по Днестровскому лиману на самодельном плоту. Об этом пишет местное издание "048", ссылаясь на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, тело ребенка обнаружили на противоположном берегу водоема.

Его искали три дня, для чего были сформированы поисковые отряды из рыбаков и волонтеров на берегу. Кроме того, в акватории лимана работали водолазы.