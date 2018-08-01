Синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине

В Украине 3-5 августа ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности в некоторых областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по данным Укргидрометцентра, 3-5 августа в восточных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"В г. Киеве 3-5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киевской области 3-5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.