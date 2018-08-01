Разоблачение Анатолия Гриценко: пользователи сети создали скандальную группу в Фейсбуке

Популярная соцсеть Фейсбук пополнилась новой группой под названием «Реальный Грыщ». Как утверждают авторы сообщества, создавалось оно для разоблачения экс-полковника Украины Анатолия Гриценко. Некогда этот чиновник занимал пост Министра обороны украинского государства. Находясь на посту, он позволял себе хищения крупных сумм из бюджета армии. За небольшой период времени существования группы, на нее подписалось более 15 000 человек.

Посетителей, группа встречает закреплённым постом в верху странички, в котором показано видео Александра Дубинского. Общественный деятель открыто говорит о том, что некогда министр обороны не имеет своего мнения. Он всецело подчиняется своей супруге Юлии Мостовой. Она решает за Анатолия Гриценка все важные вопросы, которые касаются не только их личной жизни, но и государственных дел. Не раз Юлия Мостовая была замечена в переговорах, на которых решались важные вопросы относительно стратегического развития страны.

На страницах популярной группы «Реальный Грыщ» отображены важные материалы, доказывающие участие Гриценко в массовых отчуждениях земельных паев в Конче-Заспе. За свои противоправные действия министр получал многомиллионные откаты от участников сделок. Депутат Украины Татьяна Чорновол обратилась к представителям НАБУ, с просьбой в открытии уголовного производства против «Грища». Она акцентировала внимание сегодняшней власти на коррумпированность Гриценко. Также, она заявила, что не стоит забывать о благосклонности бывшего министра к прежнему главе государства – Януковичу.

По словам депутата Чорновол, Гриценко проявлял и проявляет доброжелательность и к российским чиновникам. Подробнее о высказываниях Татьяны Чорновол, вы можете узнать здесь: https://comments.ua/politics/628977-razoblachenie-anatoliya-gritsenko.html.

В группе выложены шокирующие результаты спец расследований относительно деятельности еще нескольких эпизодов, в которых активно участвовал Гриценко. Во время своей работы в министерстве обороны Украины, он реализовал госимущество на сумму более одного миллиарда гривен. Журналисты также провели расследование о месте жительстве депутата Гриценко. Оказывается, его семья не бедствует. Они владеют роскошным загородным особняком в той же Конче-Заспе, который принадлежит по документам супруге Юлии Мостовой.