В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метроСегодня, 13:17
В Киеве мужчина сдал на обмен 2300 жетонов, сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.
«Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет», - написала она в Facebook.
Еще двое пассажиров принесли по 500 и один – 240 жетонов старого образца.
Напомним, вчера был последний день, когда синие жетоны можно было обменять на зеленые без доплаты.
В августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.