Четырем подозреваем в убийстве «Сармата» сообщено о подозрении

Четырем подозреваем в убийстве «Сармата» сообщено о подозренииСегодня, 12:19
Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства 43-летнего бывшего добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат») в Бердянске Запорожской области.
Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Сейчас в Бердянском горрайонном суде готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются.
Ход расследования контролируется прокуратурой Запорожской области.
Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).