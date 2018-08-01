Четырем подозреваем в убийстве «Сармата» сообщено о подозрении

Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства 43-летнего бывшего добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат») в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Сейчас в Бердянском горрайонном суде готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются.

Ход расследования контролируется прокуратурой Запорожской области.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный убил бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).