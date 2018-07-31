Правоохранители завершили расследование дела Рубана-Савченко

Расследование по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана завершено.

Об этом изданию РБК-Украина сообщила пресс-секретарь главы Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Сарган отметила, что материалы уголовного дела пока передали сторонам защиты для ознакомления.

Она отметила, что более подробную информацию по делу сообщат 2 августа в ходе брифинга генерального прокурора Юрия Луценко и первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова.