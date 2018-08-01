В Киеве ограничат движение транспорта на Северном мосту

В Киеве с 21:00 1 августа до 06:00 2 августа на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанной улицы, чтобы не мешать дорожным работам.