» » В Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 50 человек

В Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 50 человек

Сегодня, 13:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве госпитализировали 50 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы. Об этом изданию РБК-Украина сообщил начальник Главного управления  Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

По его словам, по данным на 1 августа от отравления шаурмой в Киеве пострадали уже 50 человек.

"По состоянию на сейчас отравленных уже 50 человек. В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. Те места, где происходила продажа, уже закрыты и не работают. Известно, что продажа шаурмы происходила территориально на станциях метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь" и "Почтовая площадь", - рассказал он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:59

Прокуратура сообщила о подозрении сотруднику "Министерства доходов и сборов ДНР"

Сегодня, 12:27

На Луганщине мужчина пытался пересечь линию разграничения с оборудованием и мотоциклом на лодке

Сегодня, 12:10

В Лисичанске второй день ищут пособников боевиков

Сегодня, 11:25

Местные бюджеты Луганщины получили почти 9,1 млн гривен от лицензирования алкоголя и табака

Сегодня, 11:10

В Украине появились новые серии автономеров

Сегодня, 10:19

КПВВ Донбассе за сутки пересекли 39 тыс. человек

Сегодня, 09:59

Красный Крест готов помогать в выплате пенсий на оккупированном Донбассе

Сегодня, 09:00

За сутки в ООС зафиксировано 36 обстрелов

Вчера, 21:14

На Луганщине будут судить полицейского за похищение человека

Вчера, 20:56

Из ОРЛО сбежал разыскиваемый СБУ боевик

Вчера, 20:16

Боевики за сутки 9 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Вчера, 17:08

Украина и Британия обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере

Новости Украины:

Сегодня, 15:13

Порошенко одобрил закон о правовом статусе лиц, пропавших без вести

Сегодня, 15:10

В Киеве количество отравившихся шаурмой возросло до 61

Сегодня, 13:32

В Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 50 человек

Сегодня, 12:29

«Донецкоблгаз» одобрил эксплуатацию газопровода в Авдеевку

Сегодня, 11:10

В Украине появились новые серии автономеров

Сегодня, 10:21

Полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве «Сармата»

Вчера, 21:20

Полиция назвала основные версии убийства «Сармата»

Вчера, 20:37

В Харькове автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Вчера, 20:35

В Харькове ученого приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж для России

Вчера, 20:17

Полиция заявляет о сокращении числа уличных преступлений на 8%

Вчера, 16:59

Нацполиция обнаружила 21 водителя автобусов в состоянии алкогольного опьянения

Вчера, 16:08

В Киеве 16 человек отравились шаурмой

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 