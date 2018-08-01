В Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 50 человек

В Киеве госпитализировали 50 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы. Об этом изданию РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

По его словам, по данным на 1 августа от отравления шаурмой в Киеве пострадали уже 50 человек.

"По состоянию на сейчас отравленных уже 50 человек. В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. Те места, где происходила продажа, уже закрыты и не работают. Известно, что продажа шаурмы происходила территориально на станциях метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь" и "Почтовая площадь", - рассказал он.