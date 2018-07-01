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Полиция назвала основные версии убийства «Сармата»

Сегодня, 21:20 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция рассматривает несколько версий убийства в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко («Сармат») – от заказного к бытовому.

Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации НПУ.

Он добавил, что над раскрытием этого дела работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. В то же время на территории Запорожской и Донецкой областей введен оперативный план «Сирена».

Аброськин рассказал, что для организации раскрытия этого убийства в Бердянск направлен заместитель начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции, который руководит направлением раскрытия умышленных убийств. Также на месте находится руководитель полиции Запорожской области Сергей Комиссаров.

«Для розыска и установления местонахождения убийцы задействованы все оперативные подразделения. Выдвинут ряд версий по убийству мужчниы. Каждая версия имеет право на жизнь. Есть определенные наработки. Рассматриваем версии от заказного убийства до обычного бытового. Но слишком рано указывать на какую-то конкретную личность. Могу только утверждать, что в ближайшее время указано убийство будет раскрыто», - отметил Аброськин.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).


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