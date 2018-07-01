В Харькове ученого приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж для России

Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил к 12 годам тюрьмы харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России", - отмечается в сообщении.

Указано, что мужчина попал в поле зрения Службы безопасности Украины в августе 2017 года.

"Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения по государственному оборонному заказу, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины", - сообщили в прокуратуре.

Осужденный сейчас находится под стражей. Подчеркивается, что приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.