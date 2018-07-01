Полиция заявляет о сокращении числа уличных преступлений на 8%

В течение этого года количество уличных преступлений уменьшилось почти на 8 процентов. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает департамент коммуникации НПУ.

По словам Фацевича, полицейские систематически проводят превентивные и профилактические мероприятия в публичных местах. Следовательно, количество правонарушений совершенных в общественных местах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась.

«Также положительная тенденция уменьшения количества совершение уголовных преступлений наблюдается по таким видам преступлений как грабежи, которых совершено на 30 процентов меньше, разбои - на 21,7 процента, хулиганства - их меньше на 11 процентов», - подчеркнул Фацевич.

Заместитель главы Нацполиции подчеркнул, что превентивный блок полиции систематически принимает активное участие в общегосударственной профилактической отработке. В частности, сотрудники подразделений превентивной деятельности привлечены к проведению операций «Мигрант», «Оружие и взрывчатка», «Розыск» и «Мак».

«Во время этих оперативно-профилактических мероприятий выявлено более 3,3 тысячи нелегальных мигрантов, изъято более 14 тыс. единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В то же время разыскано тысячи человек, которые скрывались от органов следствия и суда», - отметил Фацевич.