» » Голосеевский суд рассмотрит дело о госизмене экс-переводчика Гройсмана

Голосеевский суд рассмотрит дело о госизмене экс-переводчика Гройсмана

Вчера, 18:46 citynews.net.ua | Напечатать

Голосеевский районный суд Киева рассмотрит дело бывшего переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого подозревают в шпионаже для России.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда столицы.

Такое решение 30 июля приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда столицы.

"30 июля 2018 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева представление и.о. председателя Печерского районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Ежова С.С. удовлетворено частично", - говорится в сообщении.

Таким образом, производство по Ежову направили для рассмотрения в Голосеевский райсуд.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:28

В СБУ опубликовали информацию о наемниках «Вагнера», воевавших на Донбассе

Вчера, 18:19

Прокуратура вручила подозрение директору кафе в Северодонецке, в котором отравились дети на Хакатоне

Вчера, 18:16

Военная служба правопорядка Луганщины получила новые машины

Вчера, 18:12

В Украине родители смогут вернуть часть расходов на оплату детского сада

Вчера, 18:06

Заключенные в "ЛДНР" просят перевести их на подконтрольную территорию

Вчера, 17:09

Денисова попросила омбудсмена Германии способствовать организации ее встречи с Сенцовым

Вчера, 15:58

Порошенко подписал закон, устанавливающий требования к маркировке органической продукции

Вчера, 14:57

Жителей Лисичанска просят ходить по улице с паспортом

Вчера, 14:12

Геращенко полагает, что "карту украинских заложников разыграют перед выборами

Вчера, 13:19

В зоне ООС за сутки ранен один украинский военный

Вчера, 12:24

С начала года Нацполиция обнаружила почти полсотни случаев трудовой эксплуатации мужчин

Вчера, 11:37

Пограничники напоминают правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Новости Украины:

Вчера, 18:46

Голосеевский суд рассмотрит дело о госизмене экс-переводчика Гройсмана

Вчера, 17:51

В Харькове загорелся жилой дом, эвакуировали 10 человек

Вчера, 17:07

Средняя зарплата в Украине выросла на 24%

Вчера, 15:58

Порошенко подписал закон, устанавливающий требования к маркировке органической продукции

Вчера, 15:11

МИД предупредил чешских депутатов о санкциях за незаконное посещение Крыма

Вчера, 13:35

В Киеве до 3 августа можно бесплатно пройти медобследования

Вчера, 13:09

Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание в колонии с сыном

Вчера, 12:24

С начала года Нацполиция обнаружила почти полсотни случаев трудовой эксплуатации мужчин

Вчера, 11:00

Минобороны решило повысить зарплаты военным

Вчера, 10:52

Крищенко: В Украине должен быть введен открытый реестр педофилов

Вчера, 10:24

В Бердянске открыли центр для переселенцев

Вчера, 09:56

В ПФУ проведут аудит

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 