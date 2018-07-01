Голосеевский суд рассмотрит дело о госизмене экс-переводчика Гройсмана

Голосеевский районный суд Киева рассмотрит дело бывшего переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого подозревают в шпионаже для России.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда столицы.

Такое решение 30 июля приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда столицы.

"30 июля 2018 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева представление и.о. председателя Печерского районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Ежова С.С. удовлетворено частично", - говорится в сообщении.

Таким образом, производство по Ежову направили для рассмотрения в Голосеевский райсуд.