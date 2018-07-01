В Харькове загорелся жилой дом, эвакуировали 10 человек

Сегодня, 30 июля в Шевченковском районе города Харькова загорелся жилой дом, в результате чего эвакуировали 10 человек, среди них трое детей. Об этом сообщает Государственная служба с чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

Как отмечается, пожар произошел в 12-этажном жилом доме, который расположен на проспекте Людвига Свободы.

"На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 3-х отделений на автоцистернах и 2 отделения на автодрабинах. По прибытию к месту пожара было установлено, что огнем охвачены домашние вещи на балконе и в комнате квартиры на 9-м этаже жилой 12-этажки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что площадь пожара составляла около 10 кв. м. Спасатели эвакуировали 10 человек, из них 3 детей. Погибших и пострадавших не было. Также в пресс-службе отмечают, что в 13 часов дня пожар был ликвидирован.

"Всего в ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.