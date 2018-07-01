В Киеве до 3 августа можно бесплатно пройти медобследования

Жители Киева в период с 30 июля по 3 августа могут бесплатно пройти медицинские обследования в рамках проекта "Доктор в Вашем доме". Об этом говорится на сайте Киевского городской администрации.

Сообщается, что в Киеве будет продолжаться пилотный проект "Доктор в Вашем доме" для профилактики и раннего выявления заболеваний киевлян. Всего с начала работы проекта "Доктор в Вашем доме" во всех районах столицы обследование прошел 17 251 киевлянин.

По словам первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, в рамках проекта киевляне могут бесплатно пройти медицинские обследования. В частности, получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела и тому подобное.

"Среди обследованных за прошедшую неделю 1456 человек страдают повышенным давлением, 413 человек имеют повышенный уровень холестерина, а в 181 лица выявлено повышение активности уровня сахара крови. Кроме того, ряд обследованных имеют избыточный вес", - отметил Поворозник.