Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание в колонии с сыном

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации, получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск.

Об этом сообщает агентство Interfax.ru со ссылкой на региональный общественный наблюдательный комитет.

Как сообщается, матери Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток.

Также отмечается, что в гостинице исправительного учреждения им выделили отдельную комнату.

"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - сообщили в комитете.