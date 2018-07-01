Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание в колонии с сыном

Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание в колонии с сыномВчера, 13:09
Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации, получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск.
Об этом сообщает агентство Interfax.ru со ссылкой на региональный общественный наблюдательный комитет.
Как сообщается, матери Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток.
Также отмечается, что в гостинице исправительного учреждения им выделили отдельную комнату.
"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - сообщили в комитете.