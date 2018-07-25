» » В ПФУ проведут аудит

В ПФУ проведут аудит

Сегодня, 09:56 citynews.net.ua | Напечатать

В этом году в Пенсионном фонде Украины начнут проводить аудит.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает телеканал 112.

«Проводится процедура выбора компании, которая будет проводить [аудит Пенсионного фонда]. Будет объявлен тендер на проведение аудита. Соответственно, компания, которая победит в тендере, и будет проводить аудит. Конечно, на это нужны деньги», – сказал он.

«Для проведения аудита есть своя процедура подготовки торгов, объявления торгов, проведение самого аудита – на это нужно время. Сейчас эта работа проводится и, я думаю, в этом году будет начата», – сообщил Шамбир.

По его словам, после ситуации с задержками выплат пенсий графики Пенсионного фонда были пересмотрены. «Мы делаем все для того, чтобы ни одной задержек пенсий не было никогда. Сейчас пересмотрены все графики по дням, как поступления средств, так и выплат пенсий. В целом по расчетам есть уверенность, что в августе и до конца года не должно быть задержек», – прокомментировал замминистра соцполитики.

«Есть служебное расследование, которое назовет причину [задержек выплат пенсий в июле]», – добавил Шамбир


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:24

С начала года Нацполиция обнаружила почти полсотни случаев трудовой эксплуатации мужчин

Сегодня, 11:37

Пограничники напоминают правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Сегодня, 11:00

Минобороны решило повысить зарплаты военным

Сегодня, 10:56

Плательщикам налогов Луганщины возвращено почти 76 млн грн НДС

Сегодня, 10:52

Крищенко: В Украине должен быть введен открытый реестр педофилов

Сегодня, 09:59

Военные саперы уничтожили 50 запрещенных российских мин в зоне ООС

Сегодня, 09:26

Все КПВВ Донбасса работают в штатном режиме

Сегодня, 08:57

Боевики за сутки 30 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

28-07-2018, 19:55

ДРГ российских террористов пыталась захватить позиции ВСУ в Луганской области - 4 боевика уничтожены

27-07-2018, 17:50

ПриватБанк завершил первое полугодие с прибылью 6,9 млрд грн

27-07-2018, 17:10

В Луганской области 7 раз сообщили о минировании автовокзалов, станций и рынков

27-07-2018, 14:58

Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 12:24

С начала года Нацполиция обнаружила почти полсотни случаев трудовой эксплуатации мужчин

Сегодня, 11:00

Минобороны решило повысить зарплаты военным

Сегодня, 10:52

Крищенко: В Украине должен быть введен открытый реестр педофилов

Сегодня, 10:24

В Бердянске открыли центр для переселенцев

Сегодня, 09:56

В ПФУ проведут аудит

Сегодня, 09:11

В Украине пройдут сильные грозовые дожди

Сегодня, 09:07

Новинского внесли в базу «Миротворца»

27-07-2018, 10:56

Крестный ход в Киеве: список перекрытых улиц

27-07-2018, 10:53

В Киеве перекрыты улицы и усилены меры безопасности

25-07-2018, 19:19

Ливень в Киеве: фото последствий

25-07-2018, 19:04

Непогода в столице: В Киеве обвалился Кирилловский путепровод

25-07-2018, 17:32

Непогода в Киеве: дождем затопило улицы и подземные переходы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 