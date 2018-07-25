В ПФУ проведут аудит

В этом году в Пенсионном фонде Украины начнут проводить аудит.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает телеканал 112.

«Проводится процедура выбора компании, которая будет проводить [аудит Пенсионного фонда]. Будет объявлен тендер на проведение аудита. Соответственно, компания, которая победит в тендере, и будет проводить аудит. Конечно, на это нужны деньги», – сказал он.

«Для проведения аудита есть своя процедура подготовки торгов, объявления торгов, проведение самого аудита – на это нужно время. Сейчас эта работа проводится и, я думаю, в этом году будет начата», – сообщил Шамбир.

По его словам, после ситуации с задержками выплат пенсий графики Пенсионного фонда были пересмотрены. «Мы делаем все для того, чтобы ни одной задержек пенсий не было никогда. Сейчас пересмотрены все графики по дням, как поступления средств, так и выплат пенсий. В целом по расчетам есть уверенность, что в августе и до конца года не должно быть задержек», – прокомментировал замминистра соцполитики.

«Есть служебное расследование, которое назовет причину [задержек выплат пенсий в июле]», – добавил Шамбир