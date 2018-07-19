Крестный ход в Киеве: список перекрытых улиц

Крестный ход в Киеве: список перекрытых улицСегодня, 10:56
В связи с проведением крестного хода в Киеве предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств с 11:00 до 16:30:
- ул. Трехсвятительская (от пл. Михайловской до пл. Европейской);
- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской);
- Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской);
- Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
Согласно информации Центра информации УПЦ МП, 27 июля в 13:00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ МП Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Ожидается, что в торжествах примут участие представители государственной власти, послы православных стран.
Около 13:30 начнется Крестный ход со святынями от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Во время Крестного хода Блаженнейший Митрополит Онуфрий будет делать небольшую остановку.
Вечером этого дня возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ в сослужении представителей Поместных Православных Церквей.