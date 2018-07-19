В Киеве перекрыты улицы и усилены меры безопасности

Сегодня в Киеве состоятся торжественный молебен и крестный ход УПЦ МП, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси. Киев с утра готовится к событию, в центре усилили безопасность, перекрыли улицы, а также проверяют людей ручными металлодетекторами.

В частности, на улицу Крещатик стянули правоохранителей. На отрезке от Майдана Незалежности до Европейской площади - в направлении к Владимирской горке, откуда должен стартовать ход - установили забор, вдоль которого и разместились правоохранители, с проходом, где людей проверяют с помощью ручного металлодетектора, как и содержимое сумок.

Как сообщили в МВД, для охраны правопорядка 27 и 28 июля будут привлечены специалисты Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники и полиция диалога. Кроме этого, правоохранители готовы реагировать на террористические вызовы и угрозы. Во время мероприятия дополнительно будут работать фильтрационные пункты.

В целом охрану порядка на мероприятиях к годовщине Крещения Руси в Киеве обеспечат около 4,5 тыс. правоохранителей.

Указано, что правоохранители учли тот факт, что значительное количество верующих будут прибывать не только автотранспортом, но и железнодорожными путями, и усилят наряды полиции на железнодорожных вокзалах столицы и прилегающих территориях.

Во время происшествия на улицах столицы будет задействовано 22 единицы техники и 120 человек личного состава ГСЧС, а также будут дежурить резервы из 10 единиц техники и 50 спасателей.