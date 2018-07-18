Ливень в Киеве: фото последствий

Ливень в Киеве: фото последствийСегодня, 19:19
Из-за ливня 25 июля Киев превратился в Венецию.
В связи с осложнением погодных условий подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям задействованы для ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что на улице Шутова, 1, где затоплены помещения Соломенского суда, продолжаются работы по откачке воды.
Кроме того, на улице Довнар-Запольского, где два дерева упали на проезжую часть дороги, завершены аварийные работы. Также на проспекте Победы, 53 спасателями ГСЧС убрано билборд, который упал на автомобиль.
Правый берег Киева стоит в пробках из-за погодных условий.