Ливень в Киеве: фото последствий

Из-за ливня 25 июля Киев превратился в Венецию.

В связи с осложнением погодных условий подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям задействованы для ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что на улице Шутова, 1, где затоплены помещения Соломенского суда, продолжаются работы по откачке воды.

Кроме того, на улице Довнар-Запольского, где два дерева упали на проезжую часть дороги, завершены аварийные работы. Также на проспекте Победы, 53 спасателями ГСЧС убрано билборд, который упал на автомобиль.

Правый берег Киева стоит в пробках из-за погодных условий.