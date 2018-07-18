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США потратят более 300 млн. долл для производства Javelin для Украины и других стран

Сегодня, 17:28 citynews.net.ua | Напечатать

США потратят более 300 млн. долл для производства Javelin для Украины и других стран В Соединенных Штатах потратят более 300 млн долл. для изготовления противотанковых систем «Javelin» для поставок в Украину и другие страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны США, передает «Сегодня».

В сообщении также говорится, что компания «Raytheon-Lockheed Martin Javelin», расположенная в штате Аризона, получила более 301 млн долл. для изготовления противотанковых систем для международных поставок.

Среди стран, для которых они предназначены – Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.

Производство установок будет производиться в штате Аризона, примерная дата окончания изготовления – 31 августа 2021 года.


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