США потратят более 300 млн. долл для производства Javelin для Украины и других стран

США потратят более 300 млн. долл для производства Javelin для Украины и других странСегодня, 17:28
В Соединенных Штатах потратят более 300 млн долл. для изготовления противотанковых систем «Javelin» для поставок в Украину и другие страны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны США, передает «Сегодня».
В сообщении также говорится, что компания «Raytheon-Lockheed Martin Javelin», расположенная в штате Аризона, получила более 301 млн долл. для изготовления противотанковых систем для международных поставок.
Среди стран, для которых они предназначены – Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.
Производство установок будет производиться в штате Аризона, примерная дата окончания изготовления – 31 августа 2021 года.