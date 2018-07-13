В центре Киева водитель на Хаммере сбил девочку и пытался скрыться

В центре Киева на бульваре Леси Украинки водитель на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка от полученных травм скончалась в скорой.

По предварительной информации, девочка с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer, не останавливаясь на красный, сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия. Водитель также пытался снять номера с автомобиля. Патрульные сумели найти и задержать нарушителя по адресу улица Мечникова, 2 возле конференц центра "Парус".

Свидетели происшествия утверждают, что водитель недорожника вел себя неадекватно: во время задержания сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо.

По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

Задержанного доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации действий мужчины по ст.135 УК Украины (оставление в опасности). Водителю Hummer грозит до 8 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Прокуратура города Киев готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hummer.