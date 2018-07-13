» » В центре Киева водитель на Хаммере сбил девочку и пытался скрыться

В центре Киева водитель на Хаммере сбил девочку и пытался скрыться

Сегодня, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

В центре Киева на бульваре Леси Украинки водитель на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка от полученных травм скончалась в скорой.

По предварительной информации, девочка с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer, не останавливаясь на красный, сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия. Водитель также пытался снять номера с автомобиля. Патрульные сумели найти и задержать нарушителя по адресу улица Мечникова, 2 возле конференц центра "Парус".

Свидетели происшествия утверждают, что водитель недорожника вел себя неадекватно: во время задержания сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо.

 

По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

Задержанного доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. 

В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации действий мужчины по ст.135 УК Украины (оставление в опасности). Водителю Hummer грозит до 8 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Прокуратура города Киев готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hummer. 


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:20

Минске пройдет очередное заседание по урегулированию ситуации на Донбассе

Сегодня, 10:21

В Берлине Меркель и Лавров обсудили ситуацию в Украине

Сегодня, 10:19

Российские террористы 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ

Вчера, 22:01

Террористы решили не выпускать из Донецка должников за коммунальные услуги

Вчера, 17:30

СБУ считает, что ДТЭК Ахметова угрожает энергобезопасности

Вчера, 15:16

Прокуратура спустя 4 года наконец решила проверить на сепаратизм Горохова, Кравченко, Харина, Пристюка и Голенко

Вчера, 12:35

Временное материнство или какие права есть у суррогатных матерей

Вчера, 12:06

В Луганской области собрали более 86 млн грн земельного налога

Вчера, 11:58

В Лисичанске просят разобраться с отравляющими выбросами бывшего завода РТИ

Вчера, 11:32

За 6 месяцев луганские спортсмены завоевали 866 медалей в различных видах спорта

Вчера, 10:12

В Луганской области появились новые объединенные территориальные громады

Вчера, 09:52

Луганская Заря узнала своего первого соперника в борьбе за кубок Лиги Европы

Новости Украины:

Сегодня, 11:25

В центре Киева водитель на Хаммере сбил девочку и пытался скрыться

Вчера, 15:58

В Одессе военных разворовывавших топливо лишили званий, пенсий и с позором уволили из ВСУ

23-07-2018, 15:03

Более 50 нардепов пропустили 90% голосований Рады за сессию

23-07-2018, 14:32

Генпрокурор Луценко стал дедом (фото)

23-07-2018, 13:57

В Одесский порт зашли корабли НАТО

19-07-2018, 12:42

За первое полугодие 2018 года оккупационные власти в Крыму провели 56 обысков в домах крымских татар

18-07-2018, 15:42

В Киеве после укуса клеща более 20 человек подхватили болезнь Лайма

18-07-2018, 13:32

Отелям, самостоятельно устанавливающим себе звезды, грозит штраф до 5% годового дохода

17-07-2018, 14:51

В Ровно застрелили предпринимателя

16-07-2018, 14:59

На Закарпатье экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, арестовали без права внесения залога

16-07-2018, 13:06

В Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метро

13-07-2018, 19:28

В Одессе жители «Радужного» требовали восстановить инфраструктуру

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 