За первое полугодие 2018 года оккупационные власти в Крыму провели 56 обысков в домах крымских татар

За первое полугодие 2018 года оккупационные власти в Крыму провели 66 обысков, из них 56 - в домах крымских татар. В основном оккупанты ищут запретную литературу, оружие или наркотики, рассказал о действиях силовиков режима член Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман.

По его словам, обыски проводились под предлогом "распространения экстремистских материалов в соцсетях". Сагирман отметил, что в попытках оправдать эти репрессии оккупанты обвиняют этих людей в "призывах к террористической и экстремистской деятельности".

Ряд обысков связан с тем, что те или иные люди якобы состоят в "запрещенных на территории РФ организациях", а представителей коренного крымскотатарского народа арестовывают "по религиозным факторам".

За шесть месяцев (чаще всего после обысков) в Крыму "официально" задержаны 73 человека, из них 51 - крымские татары.

Член Меджлиса Эскендер Бариев добавил, что за это же время на полуострове было 98 "арестов", в том числе 76 - крымских татар. В эту статистику входят и продления сроков "арестов" для задержанных до 2018 года.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.