» » Отелям, самостоятельно устанавливающим себе звезды, грозит штраф до 5% годового дохода

Отелям, самостоятельно устанавливающим себе звезды, грозит штраф до 5% годового дохода

Сегодня, 13:32 citynews.net.ua | Напечатать

Отелям, самостоятельно устанавливающим себе звезды, грозит штраф до 5% годового доходаКиевским отелям, которые устанавливают себе звезды, не имея на то юридических оснований, грозит штраф в размере до 5% дохода от реализации услуг за последний отчетный год. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Киевском областном территориальном отделении АМКУ.

"Во время проведения исследования (по повышению цен на период финала Лиги Чемпионов, — ред.) отделение выявило, что ряд субъектов хозяйствования, которые предоставляют гостиничные услуги в г. Киеве, распространяют ложную информацию об установлении отелям категорий (звезд). Нарушителям грозит штраф в размере до 5% дохода (выручки) от реализации услуг за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф", — рассказали в территориальном отделении АМКУ.

В частности, сейчас рассматриваются дела по двум гостиницам, владелецами которых являются ООО "Евтрохотелсистем" и ООО "Отель “Старо" по фактам размещения ими на фасадах и на сайтах ложной информации об установлении категорий (звезд).

"Учитывая то, что рынок предоставления гостиничных услуг в Киеве является конкурентным, распространение такой информации может предоставить субъектам хозяйствования неправомерные преимущества в конкуренции", — пояснили в территориальном отделении АМКУ.

Как уточнили антимонопольщики, проводится исследование по распространению аналогичной ложной информации другими отелями.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:51

Председателем Луганского отделения Антимонопольного комитета назначен Константин Мешков

Сегодня, 12:32

В Украине ранние зерновые уже собраны с половины площадей

Сегодня, 12:19

В Луганске террористы 2 месяца издевались над местным жителем, выбивая признание в сотрудничестве с СБУ

Сегодня, 10:10

В Мариупольском порту начали строить зерновой терминал

Сегодня, 10:01

ВСУ уничтожили 3 боевиков российско-оккупационных войск

Вчера, 23:32

Начальника Луганской таможни обвиняют в хищении более 1 млн гривень

Вчера, 16:36

В лагере в Донецкой области отравились 60 детей

Вчера, 15:31

17 июля 2014, над оккупированной частью Украины, российские террористы сбили гражданский самолет MH17

Вчера, 14:47

В Попасной и Горском вырастут тарифы на воду

Вчера, 14:33

В Донецкой области при обстреле погиб украинский военный

Вчера, 12:14

В Украине представили новую 20-ти гривневую купюру

Вчера, 12:06

В Лисичанске информатор боевиков получил 4 года тюрьмы

Новости Украины:

Сегодня, 13:32

Отелям, самостоятельно устанавливающим себе звезды, грозит штраф до 5% годового дохода

Вчера, 14:51

В Ровно застрелили предпринимателя

16-07-2018, 14:59

На Закарпатье экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, арестовали без права внесения залога

16-07-2018, 13:06

В Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метро

13-07-2018, 19:28

В Одессе жители «Радужного» требовали восстановить инфраструктуру

13-07-2018, 17:54

Во Львовской области в результате ДТП погибли 2 человека

13-07-2018, 17:33

Британия призывает освободить Сенцова, Балуха и Куку

13-07-2018, 16:57

Минсоцполитики перераспределило деньги переселенцев на другие программы

13-07-2018, 15:58

Украина и Турция могут открыть совместный центр по изготовлению дронов и беспилотников

13-07-2018, 15:16

В Сумской области СБУ задержала банду вымогателей

13-07-2018, 14:34

Лозунг «Слава Украине!» предлагают сделать официальным в армии

13-07-2018, 13:17

На Донетчине начали ремонт опасной дамбы под Горловкой

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 