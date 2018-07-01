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В Сумской области СБУ задержала банду вымогателей

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Сумской области СБУ задержала банду вымогателейВ Сумской области Служба безопасности Украины задержала банду, которая занималась разбойным завладением имущества и денег жителей области и частных предпринимателей. Об этом докладывает пресс-служба СБУ.

В Ахтырке правоохранителям удалось задержать двух участников группы во время получения ими полторы тысячи долларов. Они требовали деньги от владельца авто за "решение вопроса" по возврату имущества.

Во время обыска по месту проживания организатора банды, правоохранителями было изъято почти сто тысяч гривен, охотничьи ножи, золотые украшения и имущественные расписки жителей Сумской области.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), ведется досудебное следствие.

Оперативники СБУ установили, что в состав группы входили жители области с уголовным прошлым, среди которых были люди криминального авторитета "Леры Сумского".

СБУ, совместно с Нацполицией и руководством прокуратуры, пресекли деятельность преступной группы, от действий которых пострадали более десятка жителей области


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