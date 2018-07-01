Лозунг «Слава Украине!» предлагают сделать официальным в армии

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предлагает сделать лозунг «Слава Украине» официальным в армии. Об этом он заявил в эфире UMN.

«Это для нас еще одно оружие, которое дестабилизирует нашего противника. Поэтому я предлагаю Минобороны оформить это приветствие как приветствие для Вооруженных сил Украины. Это дополнительный момент для мобилизации украинском и демобилизации нашего врага Российской Федерации. Это не так трудно», - считает он.