В Одессе Таировская ОТГ уже полгода живет без власти

В интервью «Овидиопольским новинам» глава Таировской поселковой избирательной комиссии Олег Буравлев рассказал, почему 15 июля не состоятся повторные выборы поселкового головы, отказывался ли Тимур Хасаев от своей должности, и как живется громаде уже полгода без власти.

- Когда планируется назначить следующее проведение сессии?

- Сегодня мы в тупике. Мы собирали сессию шесть раз. Шесть раз восемь депутатов из 20 избранных не являлись. На сегодня я себе не совсем представляю, как их собрать. Они не реагируют ни на обращения, ни на решения суда по некоторым из них, правда, в первой инстанции, но такие решения есть. Не реагируют на обращения своих же избирателей. Они просто не приходят, поэтому мы можем, конечно, объявить очередную сессию, и мы это сделаем, правда, не знаю, когда. Мы понимаем, что депутаты опять не придут. А тешить публику мы можем и седьмой, и восьмой, и девятый раз. Пока у избранников не проснется совесть, и они не вспомнят, что они работают не на кого-то, а на избирателя, - толку от этого не будет.

- Скажите, а что с повторными выборами поселкового головы? Они состояться 15 июля?

- Здесь ситуация следующая. Есть два решения суда. Одно - об отмене нашего постановления №420, которое назначило повторные выборы на 15 июля. Но оно вступит в силу только через месяц, 2 августа. Оно вынесено 2 июля, а вступит в силу 2 августа, то есть после дня выборов. Но истец Хасаев подал еще в суд иск по обеспечению иска по постановлению №420. И подчеркиваю, суд первой инстанции отказал в принятии этого иска, а Апелляционный суд принял. То есть, он принял в обеспечение выполнение постановы об отмене выборов, - приостановить подготовку к выборам 15 июля. Поэтому комиссия своим заседанием вчерашним проинформировала журналистов и общественность о том, что согласно решению суда выборы приостановлены, и пока мы ими не занимаемся, поскольку будет еще апелляция. Естественно, мы подадим на апелляцию, поскольку я лично и наши юристы считают это решение незаконным и будем ждать, что решит Апелляционный суд. Если он отменит решение суда первой инстанции, то выборы, точнее избирательный процесс, продлится с того момента, где мы закончили, 9 июля, а если не отменит, значит, выборы не состоятся. Но в любом случае 15 июля они не состоятся, мы просто не успеем.

- Олег Иванович, много споров по поводу того, что Тимур Хасаев «добровольно отказался» от должности. Некоторые журналисты, я в частности, трактуем это так: поскольку Тимур добровольно, без принуждения нарушил процедуру, - где-то опоздал, где-то неправильно уволился, ведь его никто не заставлял ее нарушать. Следовательно, следует считать, что он добровольно не захотел вступать в полномочия.

- К вашим словам хочу добавить следующее: 12 июля мы пытались в четвертый или пятый раз провести сессию, я услышал от жителей и избирателей такую фразу в мою сторону, что Тимур не писал заявление об отказе. Я не буду говорить, кто нагнетает обстановку в поселке Таирово. Но кто-то упорно распространяет слухи о том, что комиссия приняла решение по Хасаеву на основании его заявления, которого он не писал.

Тимур не писал никакого заявления, и комиссия принимала решение не на основании настоящего или вымышленного заявления. Тимур нарушил процедуру вхождения в должность. Добровольно – не добровольно, - мы это не рассматривали. Есть факт, установленный судом о том, что он нарушил процедуру, и комиссия вынуждена была принять такое решение - признать Тимура таким, «що відмовився від посади».

- Прокомментируйте судебные решения по поводу вхождения в должность Тимура Хасаева.

- Там достаточно сложная ситуация, поскольку существует четыре решения суда по поводу вхождения Тимура Хасаева в должность. Если вы помните, 19 апреля комиссия зарегистрировала его в качестве головы. Кандидат на пост поселкового головы Якимович подал на решение комиссии в суд. И суд первой инстанции, и апелляционный суд отменили постановление комиссии об его регистрации. Еще два решения суда касались того, чтобы зарегистрировать Тимура поселковым головой, причем, второе решение суда, с моей точки зрения, вообще противоречит решению первого. Тем не менее комиссия рассмотрела, на своем заседании, оба вопроса.

Комиссия должна руководствоваться законом, а закон в этом случае гласит следующее: комиссия не может согласно статье 61 п.3 принять повторно решение, отмененное судом, если это решение не было принято по формальным причинам. Оно не было принято по формальным причинам, то есть комиссия просто по закону не могла еще раз его зарегистрировать. Поэтому комиссия рассмотрела вопрос , но там, в резолюции суда есть «рассмотреть еще раз вопрос з учетом выводов суда». А в выводах достаточно ясно и четко указано на то нарушение процедуры, которое допустил Тимур. Поэтому комиссия проголосовала, вынесла постановление №418 – признать его отказавшимся от должности и назначила повторные выборы.

Было еще постановление ЦИК - зарегистрировать Тимура Хасаева, но у нас есть член комиссии Артем Кузьменко, который совершенно правильно указал на следующее: почему-то ЦИК рассматривала вопрос только с точки зрения одного суда, который обязал его зарегистрировать. Они не обратили внимания на решение суда, которое отменило наше постановление о регистрации, не рассматривали нарушения процедуры и так далее. То есть, решение ЦИК вышло каким-то однобоким.

- Олег Иванович, все это понятно – суды, перевыборы. Но как громада будет жить, по сути, без власти

- Тут надо обратиться как раз к тем депутатам, которые не приходят на сессию. Давайте это разложим по полочкам. Сейчас избирателей убеждают в следующем: нет головы – нет власти. Это совершенно неправильно, поскольку фактически избиратели принимали участие в двух видах выборов. Одни выборы – это выборы депутатов по округам, своих представителей. И вторые – это выборы поселкового головы. Выборы головы на сегодняшний день не закончены, вопросы рассматриваются, отставляем в сторону. Выборы депутатов произошли, результат есть, из 26 депутатов избрано 20, которые по закону «Про місцеве самоврядування» не просто могут, а обязаны исполнять свои функциональные обязанности.

Если они не знают – я могу им подсказать, как это делается: собраться на первую сессию, избрать президиум, который проведет вторую сессию, выбрать секретаря Рады и исполнять точно также свои обязанности, бюджет утверждать.

Кстати, я общался с человеком, который работает в школе, она говорит о том, что деньги в бюджете на реформирование школьного образования есть, но они к началу учебного года ничего сделать не могут. Это как пример того, чему препятствуют неявившиеся депутаты. Совет в своем лице и в лице секретаря, который будет исполнительную власть осуществлять, вполне может делать это без головы, пока не решатся судебные и избирательные вопросы.

Головы нет, но это абсолютно не мешает функционировать совету. Они точно также могут утверждать бюджет, распределять деньги, платить зарплаты. И ссылки на то, что нет головы и мы не будем приходить… Я думаю, что это преследование каких-то личных интересов.

- Вы говорите, из 26 выбрано 20 депутатов. А что с остальными шестью?

- По 6 округам выборы признаны недействительными из-за ряда нарушений. Там очень большие нарушения были. Выборы признаны недействительными. К сожалению, я считаю, тут есть определенный пробел в законе: повторные выборы назначаются только в трех случаях, и признание выборов недействительными не является основанием для назначения повторных выборов. То есть, фактически эти 6 округов будут без депутатов до следующих выборов. Либо есть долгий путь - обратиться в Верховну Раду и ЦИК, чтобы они назначили повторные выборы

- Можете еще раз призвать депутатов все-таки собраться наконец на сессию и начать работать?

- Мы уже обращались в правоохранительные органы, к губернатору, в полицию, к избирателям. Ничего не помогает.

Хочу сказать этим депутатам следующее: господа депутаты, вспомните, наконец, что кроме политических игр, собственных интересов, веселых игрушек, которые вы устроили вокруг сессии, существуют еще избиратели, у которых проблем хватает, и они надеются на то, что новоизбранные депутаты хоть часть этих проблем разрешат.

Тем, что вы не являетесь на сессию, вы создаете проблемы не комиссии и не вашим противникам. Вы создаете проблемы людям, которые вас избрали. Власти в громаде нет, и это ваша прямая вина.

Поэтому прошу вас - вспомните, что есть избиратели, которые полгода фактически по вашей вине живут без власти в громаде. Вспомните, что есть школы, что есть 1 сентября, дороги. Вспомните, что есть жизнь простого избирателя!

Беседовал Иван Корнилов