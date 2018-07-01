» » «Укрзализныця» перевезла в ЕС на 100 тысяч больше пассажиров, чем в прошлом году

«Укрзализныця» перевезла в ЕС на 100 тысяч больше пассажиров, чем в прошлом году

Сегодня, 11:03 citynews.net.ua | Напечатать

За первое полугодие этого года «Укрзализныця» перевезла почти 187 тыс. пассажиров в страны ЕС, в обратном направлении – 111 тыс. человек, что более чем в два раза превышает соответствующие показатели прошлого года. Тогда за первое полугодие в страны ЕС было приобретено почти 81 тыс. билетов, в обратном направлении – 47 тыс. билетов, сообщили в пресс-службе общества.

«То, что мы перевезли пассажиров на 100 тысяч больше, чем за этот же период в прошлом году, - яркий пример успешной и эффективной работы ПАО «Укрзализныця» в организации таких перевозок. Мы реализовали лояльную и взвешенную тарифную политику. И как пример: поезда в Варшаву и Перемышль загружены практически на 90%», - сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Анализ заполняемости поездов показывает, что самым популярным направлением остается Киев – Перемышль. В направлении Польши поезд №715 курсирует загруженным на 92%, а поезд №705 – на 57%. Всего за 6 месяцев этого года «Укрзализныця» перевезла почти 132 тысячи пассажиров в Перемышль против 58 тыс. пассажиров – показателя 6 месяцев прошлого года».

Также большим спросом пользуется поезд №67 Киев - Варшава, которым воспользовалось почти 13 тыс. пассажиров, а поезд в среднем заполнен на 82%.

Напомним, на днях «Укрзализныця» анонсировала запуск нового поезда сообщением поезд Мукачево - Будапешт.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:05

Министр Насалик подрался с нардепом Шаховым

Сегодня, 13:18

Порошенко надеется на положительное решение вопроса освобождения заложников

Сегодня, 12:59

В Лисичанске и Попасной хлора для обеззараживания воды осталось до 18 июля

Сегодня, 12:11

ИС: боевики ОРДЛО массово ездят в свободную Украину

Сегодня, 11:05

На Луганщине продолжается противодействие незаконному перемещению товаров через линию разграничения

Сегодня, 10:02

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек

Сегодня, 09:51

Наев: есть немалые шансы, что война может закончиться быстро

Сегодня, 09:09

Боевики 24 раза нарушили "хлебное перемирие" в районе ООС

Вчера, 18:50

На Донбассе боевики 12 июля нарушили режим тишины 6 раз

Вчера, 18:44

Вышел официальный трейлер фильма «Дикое поле» по роману Жадана

Вчера, 17:22

В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Вчера, 16:15

Директор Лисичанскводоканала Евгений Лысенко отстранен от должности

Новости Украины:

Сегодня, 13:17

На Донетчине начали ремонт опасной дамбы под Горловкой

Сегодня, 12:59

Суд назначил Савченко бесплатного адвоката

Сегодня, 12:12

Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре

Сегодня, 11:11

В Одессе Таировская ОТГ уже полгода живет без власти

Сегодня, 11:03

«Укрзализныця» перевезла в ЕС на 100 тысяч больше пассажиров, чем в прошлом году

Сегодня, 10:30

Мать Сенцова попросила Путина помиловать украинского политзаключенного

Вчера, 21:19

Глава "Укрпошты" подал в отставку

Вчера, 16:56

В Харькове курсант военного вуза ограбил кредитное учреждение

Вчера, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Вчера, 13:58

InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророссийских террористов и граждан РФ

Вчера, 13:19

В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Вчера, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 