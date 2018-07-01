«Укрзализныця» перевезла в ЕС на 100 тысяч больше пассажиров, чем в прошлом году

За первое полугодие этого года «Укрзализныця» перевезла почти 187 тыс. пассажиров в страны ЕС, в обратном направлении – 111 тыс. человек, что более чем в два раза превышает соответствующие показатели прошлого года. Тогда за первое полугодие в страны ЕС было приобретено почти 81 тыс. билетов, в обратном направлении – 47 тыс. билетов, сообщили в пресс-службе общества.

«То, что мы перевезли пассажиров на 100 тысяч больше, чем за этот же период в прошлом году, - яркий пример успешной и эффективной работы ПАО «Укрзализныця» в организации таких перевозок. Мы реализовали лояльную и взвешенную тарифную политику. И как пример: поезда в Варшаву и Перемышль загружены практически на 90%», - сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Анализ заполняемости поездов показывает, что самым популярным направлением остается Киев – Перемышль. В направлении Польши поезд №715 курсирует загруженным на 92%, а поезд №705 – на 57%. Всего за 6 месяцев этого года «Укрзализныця» перевезла почти 132 тысячи пассажиров в Перемышль против 58 тыс. пассажиров – показателя 6 месяцев прошлого года».

Также большим спросом пользуется поезд №67 Киев - Варшава, которым воспользовалось почти 13 тыс. пассажиров, а поезд в среднем заполнен на 82%.

Напомним, на днях «Укрзализныця» анонсировала запуск нового поезда сообщением поезд Мукачево - Будапешт.