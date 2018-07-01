» » В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Сегодня, 13:19 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 5435 о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Об этом сообщает «Украинская правда».

Проектом закона вводится понятие Единого реестра лиц, пропавших без вести. Будет создана электронная база данных, в которую внесут сведения о пропавших людях, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц пропавшими или умершими.

Документ также определяет процедуру розыска пропавших без вести лиц - от подачи заявления и до его прекращения. Предусматривает финансовую помощь их родственникам, опеку над имуществом пропавших, пока их не найдут или не признают мертвыми.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, соавтор законопроекта Ирина Геращенко отметила, что Красный Крест говорит о 1,5 тысячи по обе стороны конфликта на Донбассе, в пределах Минской группы разыскивают более трехсот человек, чьи родственники обратились в СБУ.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:22

В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Сегодня, 16:15

Директор Лисичанскводоканала Евгений Лысенко отстранен от должности

Сегодня, 16:09

В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов

Сегодня, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Сегодня, 14:09

Часть городов ОРЛО осталась без воды

Сегодня, 13:07

Вадим Даниелян переходит на должность зампреда Харьковской ОГА

Сегодня, 13:01

В Северодонецке полицейские из Харькова украли 500 тысяч гривень

Сегодня, 12:59

В МО подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе

Сегодня, 12:12

На Луганщине прокуратура выявила нарушения при закупке продуктов питания для учебного заведения

Сегодня, 11:27

На КПВВ «Станица Луганская» выявили оружие

Сегодня, 10:55

В Киеве 7-летняя девочка выпала из окна, ребенок погиб

Сегодня, 09:59

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 16:56

В Харькове курсант военного вуза ограбил кредитное учреждение

Сегодня, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Сегодня, 13:58

InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророссийских террористов и граждан РФ

Сегодня, 13:19

В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Сегодня, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:08

Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Сегодня, 10:46

«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами

Сегодня, 09:27

В ОРДО направились 16 грузовиков гумпомощи от МККК

Вчера, 18:12

Луценко подписал приказ о ликвидации Департамента специальных расследований ГПУ

Вчера, 17:25

Двум «беркутовцам», один из которых работает в полиции, сообщили о подозрении

Вчера, 16:44

НАТО не будет включать Украину в программу усиленных возможностей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 