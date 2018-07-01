В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 5435 о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Об этом сообщает «Украинская правда».

Проектом закона вводится понятие Единого реестра лиц, пропавших без вести. Будет создана электронная база данных, в которую внесут сведения о пропавших людях, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц пропавшими или умершими.

Документ также определяет процедуру розыска пропавших без вести лиц - от подачи заявления и до его прекращения. Предусматривает финансовую помощь их родственникам, опеку над имуществом пропавших, пока их не найдут или не признают мертвыми.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, соавтор законопроекта Ирина Геращенко отметила, что Красный Крест говорит о 1,5 тысячи по обе стороны конфликта на Донбассе, в пределах Минской группы разыскивают более трехсот человек, чьи родственники обратились в СБУ.