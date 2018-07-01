» » Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

Суд Европейского Союза отменил некоторые санкции против бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, но он остается в санкционных списках. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.

«Андрей Клюев выиграл дело в общем суде ЕС по отмене санкций на 2017-2018 годы, но остается в списке санкций ЕС, поскольку ограничительные меры 2018-2019 годов были продлены в марте и еще не оспариваются», - написал журналист.

Суд Европейского Союза 28 февраля начал рассматривать дело по иску Андрея Клюева. Соратник экс-президента Виктора Януковича добивается снятия санкций, наложенных ЕС, после того, как похожий суд ранее выиграл его брат, депутат-беглец Сергей Клюев.

28 февраля послы Европейского Союза решили продлить действие санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 12 его соратников, но исключить из списка депутата-беглеца Сергея Клюева и экс-министра юстиции Елену Лукаш. Министры стран ЕС должны утвердить это решение 5 марта. Но в этом санкционный список оставался Андрей Клюев.

Эти санкции – запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза – были введены весной 2014 против лиц, которых в Евросоюзе считают ответственными за дестабилизацию ситуации в Украине, и с тех пор несколько раз пересмотрены и продлены.

Андрей Клюев находится в розыске Службы безопасности Украины. Его объявили в розыск 28 февраля 2014, в СБУ заявляли, что Клюев находится на территории России.

Генпрокуратура подозревает Андрея Клюева в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), статье 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В мае прошлого года стало известно, что Андрея Клюева снял с розыска Интерпол.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:22

В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Сегодня, 16:15

Директор Лисичанскводоканала Евгений Лысенко отстранен от должности

Сегодня, 16:09

В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов

Сегодня, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Сегодня, 14:09

Часть городов ОРЛО осталась без воды

Сегодня, 13:07

Вадим Даниелян переходит на должность зампреда Харьковской ОГА

Сегодня, 13:01

В Северодонецке полицейские из Харькова украли 500 тысяч гривень

Сегодня, 12:59

В МО подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе

Сегодня, 12:12

На Луганщине прокуратура выявила нарушения при закупке продуктов питания для учебного заведения

Сегодня, 11:27

На КПВВ «Станица Луганская» выявили оружие

Сегодня, 10:55

В Киеве 7-летняя девочка выпала из окна, ребенок погиб

Сегодня, 09:59

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 16:56

В Харькове курсант военного вуза ограбил кредитное учреждение

Сегодня, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Сегодня, 13:58

InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророссийских террористов и граждан РФ

Сегодня, 13:19

В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Сегодня, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:08

Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Сегодня, 10:46

«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами

Сегодня, 09:27

В ОРДО направились 16 грузовиков гумпомощи от МККК

Вчера, 18:12

Луценко подписал приказ о ликвидации Департамента специальных расследований ГПУ

Вчера, 17:25

Двум «беркутовцам», один из которых работает в полиции, сообщили о подозрении

Вчера, 16:44

НАТО не будет включать Украину в программу усиленных возможностей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 