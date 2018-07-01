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Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

Парламент поддержал во втором чтении проект закона №6697 "О внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ во втором чтении поддержали 244 нардепа.

Авторы проекта закона объясняют, что сейчас сложилась ситуация искусственного злоупотребления своими правами со стороны предприятий РФ, которые заключили ряд хозяйственных договоров с предприятиями украинского ОПК на поставку товаров военного назначения и двойного использования. Указом президента было предусмотрено прекращение экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Россией, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Поэтому такие контракты, заключенные до августа 2014 года, стало невозможно выполнить.

При этом большинство договоров предусматривало предоплату в размере более 80%, а по большей части даже полную. Так, средства были зачислены на украинские предприятия, и товар по заказу был изготовлен, однако в связи с введением в действие указа президента, фактически поставить товар на территорию заказчика не виделось возможным. Таким образом, средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, однако передать ее невозможно, а быстро найти покупателя на такой товар индивидуальной спецификации, чтобы вернуть средства, в связи с спецификой рынка тоже не удается.

В связи с этой ситуацией предприятия-заказчики продукции стали обращаться в суды на территории России для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылку украинских предприятий на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные). Был вынесен ряд судебных решений, по которым украинские стороны обязаны выплачивать суммы, превышающие стоимость самого договора.


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