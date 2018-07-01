Владельцы авто на «евробляхах» заблокировали движение в центре Киева

В центре Киева началась акция протеста общественной организации «Авто Евро Сила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации.

Об этом сообщается на странице сообщества «Киев Автомобильный» в Facebook.

«С 06:00 начался митинг «Авто Евро Силы». Проезд будет значительно усложнен по маршруту проведения бессрочной акции, а именно: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, ул. Грушевского, ул. Шелковичная, ул. Садовая, ул. Липская, ул. Институтская, правительственный квартал», – сказано в сообщении.

В то же время в Facebook организации «Авто Евро Сила» сообщается, что в правительственный квартал прибыли около 10 тысяч автомобилей со всей страны