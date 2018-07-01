В Украине определили более 100 опасных пляжей

Центр общественного здоровья определил 114 пляжей во всех регионах Украины, на которых микробное загрязнение воды превышает допустимые нормы.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"114 украинских пляжей и рекреационных зон не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки)", - говорится в сообщении. Такие данные получены на основе исследования воды 22 июня -5 июля.

Со списком опасных пляжей можно ознакомится на сайте МОЗ.