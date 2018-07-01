В Украине определили более 100 опасных пляжей

В Украине определили более 100 опасных пляжейВчера, 18:40
Центр общественного здоровья определил 114 пляжей во всех регионах Украины, на которых микробное загрязнение воды превышает допустимые нормы.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
"114 украинских пляжей и рекреационных зон не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки)", - говорится в сообщении. Такие данные получены на основе исследования воды 22 июня -5 июля.
Со списком опасных пляжей можно ознакомится на сайте МОЗ.