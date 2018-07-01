МОН просит абитуриентов еще раз проверить личные данные перед подачей заявлений

Министерство образования и науки просит всех абитуриентов еще раз проверить информацию в электронном кабинете до того, как регистрировать первое заявление на поступление в вуз.

Соответствующая рекомендация опубликована на сайте министерства.

"12 июля в электронных кабинетах поступающих будет открыта возможность подачи заявлений на поступление. МОН настойчиво просит абитуриентов, которые уже зарегистрировали электронные кабинеты и погрузили в них документы, перед подачей заявлений проверить внесенную информацию", - сказано в заявлении. Речь идет о среднем балле аттестата, который в этом году абитуриенты должны рассчитывать самостоятельно, контактных номерах телефонов, загруженные файлов с приложением к аттестату и о подтверждении регистрации в селе, если абитуриент претендует на получение сельского коэффициента.

"Проверить корректность информации и приложенных файлов обязательно нужно ДО подачи первого заявления на поступление. Только до этого момента абитуриент может самостоятельно изменить внесенные данные. После оказания первого заявление сделать это будет невозможно", - подчеркнули в МОН.

"К сожалению, в предыдущие годы нередки были случаи, когда поступающие загружали в поле аттестата совсем другие файлы - рецепты Пражского торта, фото домашних любимцев, родителей, медицинские справки и тому подобное. Поэтому перед подачей заявлений необходимо внимательно проверить, какие именно файлы добавлены в электронный кабинет, и правильно ли указана другая информация", - сказано в заявлении.

Министерство также просит абитуриентов не спешить подавать электронные заявления в первый день, так как регистрация будет длиться до 26 июля.