В России суд начнет рассмотрение дела украинца Гриба по существу 17 июля

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) начнет рассмотрение дела украинского политзаключенного Павла Гриба по существу 17 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передают российские СМИ.

По словам Катькало, судебное заседание по делу Гриба назначено на 11:00 17 июля. Однако дата может измениться из-за того, что защита украинца может не успеть прибыть к этой дате.