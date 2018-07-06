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В Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы

Сегодня, 13:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы В Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы, еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Так, авария произошла сегодня в 10 часов утра на 36 км автодороги "Киев – Одесса", вблизи села Хлепча Васильковского района. Как сообщается, водитель "OPEL Vectra" совершил наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль", которые наносили дорожную разметку.

"Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его четырех коллег доставлены в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. Водителя также доставили в медицинское учреждение с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании


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