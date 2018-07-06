Во Львове взорвали боевую гранату - 1 человек погиб

8 июля в квартире львовской многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения. Как сообщает Нацполиция Львовской области, информация об инциденте поступила в полицию около 16:32. Предварительно установлено, что в квартире на улице Некрасова сдетоноровала граната Ф-1.

Также установлена ​​личность погибшего - им оказался 54-летний львовянин. На момент взрыва с ним в квартире находилась 46-летняя жительница Львова, которую госпитализировали с "проникающим ранением грудной клетки и живота".

Во время обследования помещения других взрывоопасных предметов обнаружено не было.