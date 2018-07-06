ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за слова «Слава Украине» после матча с Россией

ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира против России. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на ответ пресс-службы ФИФА.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», – сказал представитель ФИФА.

После матча хорватский футболист вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине, давай, давай!».

Позднее Вида заявил, что это видео является шуткой.

7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Россию в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное время и два экстратайма завершились ничьей 2:2.