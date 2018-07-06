Украинцы попали в ДТП в России: 2 погибли, 4 – ранены

В результате ДТП в городе Орел (РФ) в воскресенье погибли двое и пострадали четверо украинцев.

Об этом сообщил Украинской правде заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По информации, полученной Посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г. Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины», - отметил он.

В результате ДТП погибли двое граждан Украины. 4 пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу.

«Консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными – по перевозке тел погибших в Украину», - добавил представитель МИД.