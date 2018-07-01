Взрыв на Ровенском полигоне: в медслужбе рассказали о состоянии пострадавших

Пострадавших в результате разрыва миномета на полигоне в Ровенской области эвакуировали в местный военный госпиталь, трех из раненых вертолетами отправили во Львов.

Об этом сообщил полковник медицинской службы Валерий Чернобривец, передает "Рівне 1".

По его словам, трое военных находятся в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии. Добавив, что угрозы жизни пострадавших нет "Трое в состоянии средне-тяжелом, тяжелом состоянии. Характер травм - минно-взрывная травма. У каждого свои есть нюансы. Остальные шесть - с различными степенями повреждений, есть легкой степени", - сообщил Чернобривец. Сообщается, что после оказания первой медицинской помощи было принято решение о втором этапе медицинской эвакуации для тех пострадавших, которые нуждаются в более высоком уровне медицинского обеспечения. Так, на данный момент организована их эвакуация в аэропорт "Ровно", откуда их вертолетами доставят во Львов. Полковник уточнил, что на месте прибытия военных уже ожидают бригады военно-медицинского клинического центра.