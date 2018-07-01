В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании

В Харькове на ходу взорвали автомобиль местного бизнесмена – гендиректора фармацевтической компании Здоровье Александра Доровского, последний серьезно не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в четверг вечером, 5 июля, в частном секторе Киевского района Харькова. Взрыв повредил заднюю часть автомобиля Audi, в котором ехали три человека, они отделались царапинами на лицах.

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех в видеокомментарии уточнил, что в авто находились Доровской, его водитель и охранник. На месте происшествия взрывотехники обнаружили части взрывного устройства неизвестного типа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК (покушение на убийство), максимальное наказание – 15 лет тюрьмы.