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В Бердянске взорвали зал игровых автоматов

Сегодня, 12:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Бердянске взорвали зал игровых автоматовВ ночь на 6 июля в Бердянске мужчина бросил взрывное устройство в зал игровых автоматов, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В 1:13 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в помещении национальной лотереи по улице Труда произошел взрыв. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции группы реагирования, которые на выходе из заведения задержали злоумышленника.

Установлено, что местный житель 1981 года рождения бросил в помещение взрывное устройство. В результате взрыва пострадавших нет.

С места происшествия изъяты металлические части и микрочастицы. Назначены судебные экспертизы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.


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