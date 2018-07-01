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В Херсоне женщина пыталась продать сына, чтобы купить дом

Сегодня, 13:38 citynews.net.ua | Напечатать

В Херсоне женщина пыталась продать сына, чтобы купить домВ Херсоне сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно со следственным управлением ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры области задержали женщину, которая пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тыс. гривен, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Правоохранители получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района хочет продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя горе-мать привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти клиента в Херсоне.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника областного главка полиции Николай Цап, женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения им средств за ребенка в сумме 210 тыс. гривен.

Полицейские выяснили, что мать ранее судима и вела антиобщественный образ жизни. Она объяснила, что хотела продать сына, а на вырученные средства приобрести дом. Также она рассказала, что не хочет воспитывать сына. А в дальнейшем сможет родить еще, если захочет.

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека». Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.


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